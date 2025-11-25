Олимпийскую чемпионку по плаванию отстранили на два года

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2016 года пловчиха Пенелопа Олексяк из Канады отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Олексяк 25 лет. Помимо золота Рио-2016 в стометровке вольным стилем, канадка завоевала две серебряные и четыре бронзовые медали Олимпийских игр. Также она является двукратной победительницей чемпионата мира на короткой воде.