19:34 25.11.2025
Олимпийскую чемпионку по плаванию отстранили на два года
Олимпийскую чемпионку по плаванию отстранили на два года
Олимпийскую чемпионку по плаванию отстранили на два года

Олимпийскую чемпионку Олексяк отстранили на два года за допинг

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Пенелопа Олексяк (слева)
Пенелопа Олексяк (слева). Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2016 года пловчиха Пенелопа Олексяк из Канады отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Сообщается, что Олексяк трижды нарушила правила о сообщении своего местоположения в период между октябрем 2024 года и июнем 2025-го. Спортсменка согласилась с фактом своего нарушения и приняла двухлетний срок дисквалификации, который будет действовать с 15 июля 2025 года по 14 июля 2027-го. Все результаты и призовые Олексяк начиная с 16 июня 2025 года аннулированы. Решение может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS) любой стороной.
Олексяк 25 лет. Помимо золота Рио-2016 в стометровке вольным стилем, канадка завоевала две серебряные и четыре бронзовые медали Олимпийских игр. Также она является двукратной победительницей чемпионата мира на короткой воде.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова
13 ноября, 20:30
 
Спорт
 
