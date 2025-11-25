https://ria.ru/20251125/plan-2057352651.html
План Трампа по Украине может стать основой для переговоров, заявил Песков
План Трампа по Украине может стать основой для переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2025
План Трампа по Украине может стать основой для переговоров, заявил Песков
Проект президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может стать очень хорошей основой для переговоров, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:08:00+03:00
2025-11-25T11:08:00+03:00
2025-11-25T11:08:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg
https://ria.ru/20251125/kontakty-2057351509.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0274eda5c8ea8a88d98184e9acb730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
План Трампа по Украине может стать основой для переговоров, заявил Песков
Песков: проект Трампа по Украине может стать хорошей основой для переговоров