11:08 25.11.2025
План Трампа по Украине может стать основой для переговоров, заявил Песков
План Трампа по Украине может стать основой для переговоров, заявил Песков
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
План Трампа по Украине может стать основой для переговоров, заявил Песков

Песков: проект Трампа по Украине может стать хорошей основой для переговоров

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может стать очень хорошей основой для переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас единственное, что есть субстантивно - это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров, и об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения", - сказал Песков журналистам.
