Текст американского плана по Украине изменился, заявил Песков
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В содержание мирного плана США по украинскому урегулированию, который оказался у российской стороны, внесли корректировки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения", — сказал он.
Представитель Кремля охарактеризовал ситуацию вокруг мирной инициативы как информационную вакханалию. Он рассказал, что Москве
передали набросок, составленный на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже
. Обновленный документ из 19 пунктов, о котором писали СМИ, не поступал, отметил Песков
.
Пресс-секретарь также допустил, что в какой-то момент настанет время для российско-американских контактов и Москва получит официальную информацию.
"Сейчас единственное, что есть субстантивно, — это <...> проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Но настанет черед — и мы этим предметно займемся", — добавил он.
Российская сторона заинтересована в достижении целей политико-дипломатическими средствами, подчеркнул Песков.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине
. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса
, официальное признание его и Крыма
российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях
, сокращение численности ВСУ
в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России
.
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве
прошли переговоры представителей ЕС
, Соединенных Штатов и Киева
, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС
, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ
, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной
. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет
на размещение сил НАТО
на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.