Текст американского плана по Украине изменился, заявил Песков
11:01 25.11.2025 (обновлено: 13:18 25.11.2025)
Текст американского плана по Украине изменился, заявил Песков
Текст американского плана по Украине изменился, заявил Песков

Песков: оказавшийся у РФ американский план по Украине изменился

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В содержание мирного плана США по украинскому урегулированию, который оказался у российской стороны, внесли корректировки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения", — сказал он.
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
24 ноября, 08:00
Представитель Кремля охарактеризовал ситуацию вокруг мирной инициативы как информационную вакханалию. Он рассказал, что Москве передали набросок, составленный на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Обновленный документ из 19 пунктов, о котором писали СМИ, не поступал, отметил Песков.
Пресс-секретарь также допустил, что в какой-то момент настанет время для российско-американских контактов и Москва получит официальную информацию.
"Сейчас единственное, что есть субстантивно, — это <...> проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Но настанет черед — и мы этим предметно займемся", — добавил он.
Российская сторона заинтересована в достижении целей политико-дипломатическими средствами, подчеркнул Песков.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме
Вчера, 00:41
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости из-за европейского плана
24 ноября, 17:14
 
В миреСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗапорожская АЭСМосква
 
 
