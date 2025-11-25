Текст американского плана по Украине изменился, заявил Песков

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В содержание мирного плана США по украинскому урегулированию, который оказался у российской стороны, внесли корректировки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения", — сказал он.

Представитель Кремля охарактеризовал ситуацию вокруг мирной инициативы как информационную вакханалию. Он рассказал, что Москве передали набросок, составленный на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Обновленный документ из 19 пунктов, о котором писали СМИ, не поступал, отметил Песков

Пресс-секретарь также допустил, что в какой-то момент настанет время для российско-американских контактов и Москва получит официальную информацию.

"Сейчас единственное, что есть субстантивно, — это <...> проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Но настанет черед — и мы этим предметно займемся", — добавил он.

Российская сторона заинтересована в достижении целей политико-дипломатическими средствами, подчеркнул Песков.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , Соединенных Штатов и Киева , на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных , по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем разделить поровну между Россией и Украиной . В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима. Что касается, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ , а вырабатываемую электроэнергию. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом. По одним данным, европейский план включаетнана Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.