"Заставить Россию": на Западе резко высказались о переговорах
04:01 25.11.2025
"Заставить Россию": на Западе резко высказались о переговорах
Европа не в состоянии предложить конструктивный план урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х британский дипломат Иан Прауд. РИА Новости, 25.11.2025
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Заставить Россию": на Западе резко высказались о переговорах

Дипломат Прауд: Европа не способна конструктивно решить конфликт на Украине

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европа не в состоянии предложить конструктивный план урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х британский дипломат Иан Прауд.
"Европейские лидеры говорят, что Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров, но игнорируют свои переговоры с американцами, сами отказываются вести переговоры с Россией и говорят, что Зеленскому тоже не стоит. Кто будет за этим столом? Только Путин? Какой абсурд", — написал он.
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Европейские "поправки" к американской инициативе

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
В мире Украина Россия США Вооруженные силы Украины Евросоюз
 
 
