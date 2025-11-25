Переговоры по Украине идут с ощущением срочности, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Переговоры США с представителями России и Украины идут с ощущением срочности, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит свое взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.