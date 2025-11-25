https://ria.ru/20251125/park-2057756303.html
В Москве привели в порядок Парк "Автомобилист"
В Савеловском районе Москвы привели в порядок парк «Автомобилист»
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Парк "Автомобилист" привели в порядок в Савеловском районе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В Савеловском районе САО привели в порядок парк "Автомобилист". Он расположен на Вятской улице, дом 41, строение 8. К парку примыкает территория нескольких учреждений здравоохранения. Рядом – стадион "Автомобилист" и Московская футбольная академия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что была создана современная игровая зона вместо устаревшей детской площадки - там разместили необычные городки с разнообразными горками, переходами и лазилками, установили качели-гнезда и балансиры, стилофон, модули "Слушай город" и "Плавучий маяк", сделали батуты.
"В спортивной зоне появились комплексы для воркаута с турниками и кольцами, площадка для паркура. Обновили площадку для выгула собак, на ней установили современные снаряды: бум, кольца и барьеры. Заменили скамейки, установили перголу с качелями", - уточняется в сообщении.
Более того, были отремонтированы дорожки, поставлены современные опоры освещения, дополнительно озеленена территория: высадили деревья и другие многолетние растения.
"В 2024 году в этом же районе преобразили Савеловский парк: обновили детскую и спортивную зоны и создали современные места для тихого отдыха", - добавляется в сообщении.