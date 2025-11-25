Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:35 25.11.2025 (обновлено: 16:34 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/palamedei-2057338948.html
В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи
В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи - РИА Новости, 25.11.2025
В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи
В Московском зоопарке снова можно увидеть хохлатых паламедей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:35:00+03:00
2025-11-25T16:34:00+03:00
хорошие новости
южная америка
светлана акулова
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057338146_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_d32ba6697c617021f9bedf07761a387a.jpg
https://ria.ru/20251121/aksolotl-2056543992.html
https://ria.ru/20251119/afalina-2056036753.html
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057338146_372:0:1439:800_1920x0_80_0_0_8404ad9d6d32558a53f964757c35c4f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная америка, светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Южная Америка, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи

В Московском зоопарке поселились четыре хохлатых паламедеи

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыХохлатая паламедея в Московском зоопарке
Хохлатая паламедея в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Хохлатая паламедея в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Московском зоопарке снова можно увидеть хохлатых паламедей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке пополнение — теперь в нем живут хохлатые паламедеи. Этот вид пернатых появился в зоосаде после длительного перерыва — его не было с 2000-х годов. Четыре молодые особи, среди которых три самца и одна самка, прибыли из краснодарского "Сафари-парка", — говорится в публикации.
Аксолотль золотисто-черного окраса в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Москвариуме поселился аксолотль черно-золотого окраса
21 ноября, 11:46
Там уточняется, что птиц разместили рядом с гигантскими муравьедами Диего и Беллой. Диего переселили к Белле, а освободившийся вольер отдали паламедеям. Кормят птиц смесью из разных видов злаков, листьями салата и насекомыми.
"Сейчас зоологи внимательно наблюдают за их адаптацией на новом месте. Птиц планируют знакомить с муравьедами, соединять их на какое-то время в одном вольере, так как оба этих вида обитают в Южной Америке и в природе могут жить по соседству. До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в зимних вольерах, где их могут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Хохлатые паламедеи — крупные птицы с довольно высокими ногами, отличаются оперением коричневых, серых и черных тонов. Обитают в Боливии, Перу, Аргентине, Парагвае, Бразилии и Уругвае, предпочитают селиться на влажных лугах, лесных озерах и болотах.
Детеныш черноморской афалины в Центре океанографии и морской биологии Москвариум - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В "Москвариуме" рассказали, как растет детеныш черноморской афалины
19 ноября, 15:21
 
Хорошие новостиЮжная АмерикаСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала