В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи
В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи - РИА Новости, 25.11.2025
В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи
В Московском зоопарке снова можно увидеть хохлатых паламедей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи
В Московском зоопарке поселились четыре хохлатых паламедеи
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
В Московском зоопарке снова можно увидеть хохлатых паламедей, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке
пополнение — теперь в нем живут хохлатые паламедеи. Этот вид пернатых появился в зоосаде после длительного перерыва — его не было с 2000-х годов. Четыре молодые особи, среди которых три самца и одна самка, прибыли из краснодарского "Сафари-парка", — говорится в публикации.
Там уточняется, что птиц разместили рядом с гигантскими муравьедами Диего и Беллой. Диего переселили к Белле, а освободившийся вольер отдали паламедеям. Кормят птиц смесью из разных видов злаков, листьями салата и насекомыми.
"Сейчас зоологи внимательно наблюдают за их адаптацией на новом месте. Птиц планируют знакомить с муравьедами, соединять их на какое-то время в одном вольере, так как оба этих вида обитают в Южной Америке и в природе могут жить по соседству. До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в зимних вольерах, где их могут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова
Хохлатые паламедеи — крупные птицы с довольно высокими ногами, отличаются оперением коричневых, серых и черных тонов. Обитают в Боливии, Перу, Аргентине, Парагвае, Бразилии и Уругвае, предпочитают селиться на влажных лугах, лесных озерах и болотах.