Новый проект озеленения города готовят в Новороссийске
Краснодарский край
 
11:11 25.11.2025
Новый проект озеленения города готовят в Новороссийске
Новый проект озеленения города готовят в Новороссийске
краснодарский край
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Краснодарский край, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Вид на город Новороссийск. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект под названием "Зеленый каркас" разрабатывается в Новороссийске, над его созданием работают специалисты управления архитектуры и градостроительства, сообщает пресс-служба администрации города.
"Зеленый каркас" — это не просто посадка деревьев, а целая система управления зеленой инфраструктурой с учетом особенностей климата морского города.
"Мы ставим перед собой амбициозную задачу: за 10 лет кардинально улучшить экологию и комфорт городской среды", - отметил глава города Андрей Кравченко, его слова приводит пресс-служба.
Первый шагом проекта станет полная цифровая инвентаризация зеленых насаждений. Планируется разработать детальный план в виде карты (ГИС), где будут отмечены все зеленые объекты: деревья, кустарники, газоны, цветники. К каждому объекту прикрепят фото с указанием возраста и состояния зеленых насаждений. Для этой работы будут обучены волонтеры, которые проведут натурное обследование.
Ключевыми задачами проекта являются получение достоверных данных о количестве и расположении зеленых объектов в городе, разработка рекомендаций по ассортименту растений, наиболее благоприятных для произрастания в городе, и создание питомников для выращивания выбранного ассортимента. Также в процессе определятся пилотные территории, на которые будут разработаны программы озеленения. Первые высадки в рамках проекта "Зеленый каркас" пройдут до конца марта будущего года.
"Безусловно, это будет совместная работа с нашими жителями, с волонтерами. Это планирование территорий, изучение экологами необходимости увеличения зеленых зон в тех или иных местах, это идеи от жителей — например, превратить пустырь в сквер. Очень важно, чтобы все действовали вместе", - подчеркнул Кравченко.
Пройдет обязательная серия публичных обсуждений по вовлечению новороссийцев в процесс формирования зеленой инфраструктуры. Любой желающий сможет не только внести свои предложения по озеленению города, но и лично принять участие в посадках.
Краснодарский крайНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
