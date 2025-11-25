Новый проект озеленения города готовят в Новороссийске

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект под названием "Зеленый каркас" разрабатывается в Новороссийске, над его созданием работают специалисты управления архитектуры и градостроительства, сообщает пресс-служба администрации города.

"Зеленый каркас" — это не просто посадка деревьев, а целая система управления зеленой инфраструктурой с учетом особенностей климата морского города.

"Мы ставим перед собой амбициозную задачу: за 10 лет кардинально улучшить экологию и комфорт городской среды", - отметил глава города Андрей Кравченко, его слова приводит пресс-служба.

Первый шагом проекта станет полная цифровая инвентаризация зеленых насаждений. Планируется разработать детальный план в виде карты (ГИС), где будут отмечены все зеленые объекты: деревья, кустарники, газоны, цветники. К каждому объекту прикрепят фото с указанием возраста и состояния зеленых насаждений. Для этой работы будут обучены волонтеры, которые проведут натурное обследование.

Ключевыми задачами проекта являются получение достоверных данных о количестве и расположении зеленых объектов в городе, разработка рекомендаций по ассортименту растений, наиболее благоприятных для произрастания в городе, и создание питомников для выращивания выбранного ассортимента. Также в процессе определятся пилотные территории, на которые будут разработаны программы озеленения. Первые высадки в рамках проекта "Зеленый каркас" пройдут до конца марта будущего года.

"Безусловно, это будет совместная работа с нашими жителями, с волонтерами. Это планирование территорий, изучение экологами необходимости увеличения зеленых зон в тех или иных местах, это идеи от жителей — например, превратить пустырь в сквер. Очень важно, чтобы все действовали вместе", - подчеркнул Кравченко.