Овчинский: бизнес-центр в Беговом районе построен на 95%
25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Расположенный в Беговом районе на севере Москвы бизнес-центр готов на 95%, строители закончат оставшиеся работы до конца текущего года, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Объект расположен в Бумажном проезде, во владении 19. Рядом находятся транспортные узлы "Белорусская" и "Савеловская", а также одноименная станция метро.
"Общая площадь современного 19-этажного офисного здания в Бумажном проезде составит порядка 50 тысяч квадратных метров. Сейчас на площадке ведутся работы по внутренней отделке, завершить которые девелопер намерен в декабре. Параллельно активно проводится благоустройство прилегающей территории", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, на первом этаже будут открыты кафе и ресторан с верандой, на втором – столовая для работников делового центра. Таким образом, появится примерно 4 тысячи рабочих мест.
Строительством бизнес-центра занимается девелопер Stone. Объект, о котором идет речь, станет четвертым зданием офисного квартала Stone Towers. До этого были возведены объекты Tower A, Tower B и Tower C.