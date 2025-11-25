Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: бизнес-центр в Беговом районе построен на 95%
11:55 25.11.2025
Овчинский: бизнес-центр в Беговом районе построен на 95%
Овчинский: бизнес-центр в Беговом районе построен на 95% - РИА Новости, 25.11.2025
Овчинский: бизнес-центр в Беговом районе построен на 95%
Расположенный в Беговом районе на севере Москвы бизнес-центр готов на 95%, строители закончат оставшиеся работы до конца текущего года, рассказал министр... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:55:00+03:00
2025-11-25T11:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: бизнес-центр в Беговом районе построен на 95%

Овчинский: бизнес-центр в Беговом районе достроят к концу 2025 года

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Расположенный в Беговом районе на севере Москвы бизнес-центр готов на 95%, строители закончат оставшиеся работы до конца текущего года, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Объект расположен в Бумажном проезде, во владении 19. Рядом находятся транспортные узлы "Белорусская" и "Савеловская", а также одноименная станция метро.
"Общая площадь современного 19-этажного офисного здания в Бумажном проезде составит порядка 50 тысяч квадратных метров. Сейчас на площадке ведутся работы по внутренней отделке, завершить которые девелопер намерен в декабре. Параллельно активно проводится благоустройство прилегающей территории", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, на первом этаже будут открыты кафе и ресторан с верандой, на втором – столовая для работников делового центра. Таким образом, появится примерно 4 тысячи рабочих мест.
Строительством бизнес-центра занимается девелопер Stone. Объект, о котором идет речь, станет четвертым зданием офисного квартала Stone Towers. До этого были возведены объекты Tower A, Tower B и Tower C.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Овчинский: на западе Москвы построили жилой комплекс по реновации
24 ноября, 10:27
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
