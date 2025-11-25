Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области осужденный напал на начальника колонии - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/osuzhdennyj-2057479795.html
В Калужской области осужденный напал на начальника колонии
В Калужской области осужденный напал на начальника колонии - РИА Новости, 25.11.2025
В Калужской области осужденный напал на начальника колонии
Осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии в Калужской области, следствие устанавливает обстоятельства происшествия, руководитель учреждения... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:35:00+03:00
2025-11-25T17:35:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20250806/prigovor-2033755806.html
калужская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калужская область, Россия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Калужской области осужденный напал на начальника колонии

Начальника калужской колонии госпитализировали после нападения осужденного

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии в Калужской области, следствие устанавливает обстоятельства происшествия, руководитель учреждения госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН РФ.
«

"Двадцать пятого ноября на территории исправительного учреждения УФСИН России по Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате нападения руководитель исправительного учреждения с серьезными ожогами лица, глаз и рук доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что СУ СК России по Калужской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Суд вынес приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева
6 августа, 16:37
 
ПроисшествияКалужская областьРоссияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала