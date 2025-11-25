https://ria.ru/20251125/osuzhdennyj-2057479795.html
В Калужской области осужденный напал на начальника колонии
В Калужской области осужденный напал на начальника колонии - РИА Новости, 25.11.2025
В Калужской области осужденный напал на начальника колонии
Осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии в Калужской области, следствие устанавливает обстоятельства происшествия, руководитель учреждения... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:35:00+03:00
2025-11-25T17:35:00+03:00
2025-11-25T17:35:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20250806/prigovor-2033755806.html
калужская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калужская область, Россия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Калужской области осужденный напал на начальника колонии
Начальника калужской колонии госпитализировали после нападения осужденного