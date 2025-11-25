В Калужской области осужденный напал на начальника колонии

«

"Двадцать пятого ноября на территории исправительного учреждения УФСИН России по Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате нападения руководитель исправительного учреждения с серьезными ожогами лица, глаз и рук доставлен в больницу", - говорится в сообщении.