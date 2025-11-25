Жителю Кабардино-Балкарии вынесли приговор за торговлю оружием

НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Эльбрусский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 6,5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в торговле оружием, у него изъяли два автомата, пистолет, патроны к ним и гранату, сообщило региональное УФСБ.