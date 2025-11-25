Рейтинг@Mail.ru
Жителю Кабардино-Балкарии вынесли приговор за торговлю оружием
11:07 25.11.2025
Жителю Кабардино-Балкарии вынесли приговор за торговлю оружием
Эльбрусский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 6,5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в торговле оружием, у него изъяли два... РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, россия, скфо
Происшествия, Россия, СКФО
Жителю Кабардино-Балкарии вынесли приговор за торговлю оружием

Житель Кабардино-Балкарии получил 6,5 лет за торговлю оружием

НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Эльбрусский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 6,5 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в торговле оружием, у него изъяли два автомата, пистолет, патроны к ним и гранату, сообщило региональное УФСБ.
"Решением Эльбрусского районного суда, не вступившим в законную силу, Гаджиагаев М.Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему – ред.), и приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 42-летний мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУМВД России по СКФО. По информации ведомства, в момент задержания у него обнаружили и изъяли два автомата Калашникова, пистолет ПМ, более 270 патронов, выстрел для подствольного гранатомета и гранату.
