Рейтинг@Mail.ru
Мэр Новороссийска показал последствия атаки ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/novorossiysk-2057482244.html
Мэр Новороссийска показал последствия атаки ВСУ
Мэр Новороссийска показал последствия атаки ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Мэр Новороссийска показал последствия атаки ВСУ
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале опубликовал кадры с последствиями атаки дронов ВСУ на город. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:43:00+03:00
2025-11-25T17:43:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
геленджик
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057464585_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c0da09623de1beec8bcfc1caef590fd.jpg
https://ria.ru/20251125/delo-2057380334.html
https://ria.ru/20251125/vsu-2057431942.html
новороссийск
краснодарский край
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
На видео – последствия атаки ВСУ на Новороссийск. По последним данным, пострадали четверо, повреждены семь домов.
2025-11-25T17:43
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057464585_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3bf19e81ce4faf6e44f20e791cebd4fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, краснодарский край, геленджик, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Геленджик, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Мэр Новороссийска показал последствия атаки ВСУ

Мэр Новороссийска Кравченко показал кадры разрушений после атаки ВСУ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале опубликовал кадры с последствиями атаки дронов ВСУ на город.
На видео запечатлены многоэтажные и частные дома с выбитыми стеклами и поврежденными стенами, а также последствия пожара от ударов БПЛА и поврежденный автомобиль.
Последствия атаки дронов ВСУ в Таганроге. 25 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
После украинской атаки на Кубань возбудили дело о теракте
Вчера, 12:46
"Специалисты продолжат осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы убирают общественные пространства. Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Обследование территорий продолжается", — написал Кравченко.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперштаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском, Динском и Павловском районах.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск. 25 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Повреждения от атаки ВСУ на Новороссийск зафиксировали в трех районах
Вчера, 15:18
 
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайГеленджикАндрей Кравченко (государственный служащий)Вениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала