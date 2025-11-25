Мэр Новороссийска показал последствия атаки ВСУ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале опубликовал кадры с последствиями атаки дронов ВСУ на город.
На видео запечатлены многоэтажные и частные дома с выбитыми стеклами и поврежденными стенами, а также последствия пожара от ударов БПЛА и поврежденный автомобиль.
"Специалисты продолжат осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы убирают общественные пространства. Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Обследование территорий продолжается", — написал Кравченко.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперштаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском, Динском и Павловском районах.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.