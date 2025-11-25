https://ria.ru/20251125/novorossiysk-2057290214.html
В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на жилой дом
В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на жилой дом - РИА Новости, 25.11.2025
В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на жилой дом
Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в селе Мысхако Новороссийска, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:03:00+03:00
2025-11-25T02:03:00+03:00
2025-11-25T02:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20251125/pozhar-2057289269.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Происшествия, Краснодарский край
В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на жилой дом
В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на пятиэтажку