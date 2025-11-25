Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на жилой дом
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 25.11.2025
В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на жилой дом
В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на жилой дом
Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в селе Мысхако Новороссийска, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
новороссийск
происшествия
краснодарский край
новороссийск, происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Происшествия, Краснодарский край
В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на жилой дом

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в селе Мысхако Новороссийска, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее оперштаб Кубани сообщал о повреждении двух многоквартирных домов в результате атак БПЛА в Новороссийске, пострадавших нет.
"В селе Мысхако Новороссийска обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом. В результате падения фрагментов беспилотника пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В оперштабе добавили, что произошло возгорание в одной из квартир, которое оперативно ликвидировали. На месте работают экстренные и специальные службы.
