БПЛА атаковали еще один дом в Новороссийске

Обломки БПЛА попали в еще один многоквартирный дом в Новороссийске, пострадавших, предварительно, нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Обломки БПЛА попали в еще один многоквартирный дом в Новороссийске, пострадавших, предварительно, нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что многоэтажный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Новороссийске, пострадавших нет.
"В Новороссийске обломки беспилотника попали в еще один многоквартирный дом... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале
оперштаба.
В оперштабе добавили, что в результате повреждены три квартиры на 11-м и 12-м этажах. Возникшее возгорание в одном из помещений оперативно ликвидировали.
Отмечается, на месте работают специальные и оперативные службы.