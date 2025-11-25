https://ria.ru/20251125/novorossiysk-2057281052.html
В Новороссийске из-за атаки БПЛА ранен человек
В Новороссийске из-за атаки БПЛА ранен человек - РИА Новости, 25.11.2025
В Новороссийске из-за атаки БПЛА ранен человек
Мужчина ранен из-за падения обломков БПЛА на частны дом в Новороссийске, пострадавшего госпитализировали, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2025
