В Новороссийске обломки беспилотника упали на зеленую зону
В Новороссийске обломки беспилотника упали на зеленую зону
Обломки беспилотника упали на зеленую зону в Южном районе Новороссийска, взрывной волной в расположенном неподалеку здании столовой выбило окна, пострадавших... РИА Новости, 25.11.2025
В Новороссийске обломки беспилотника упали на зеленую зону
Обломки БПЛА упали на зеленую зону в Южном районе Новороссийска