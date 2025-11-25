https://ria.ru/20251125/novoajdar-2057321932.html
ВСУ нанесли удар по заправке в Новоайдаре ЛНР
ВСУ нанесли удар по заправке в Новоайдаре ЛНР - РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ нанесли удар по заправке в Новоайдаре ЛНР
Беспилотник ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Новоайдаре, удар пришелся по автомобилю на его территории, повреждено также здание АЗС, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.11.2025
новоайдар
луганская народная республика
ВСУ нанесли удар по заправке в Новоайдаре ЛНР
Беспилотник ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Новоайдаре ЛНР