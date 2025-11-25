Торговый оборот России и Китая ставит все новые рекорды, заявил Новак

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая каждый год ставит все новые рекорды, несмотря на санкционное давление Запада, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Несмотря на непростые внешние условия и неослабевающее санкционное давление со стороны западных стран, сложную международную политическую и экономическую обстановку, торгово-экономическое сотрудничество России Китая ставит каждый год все новые рекорды", - сказал Новак

Он напомнил, что в 2018 году, когда впервые проходил данный форум, товарооборот между РФ и КНР составлял чуть более 108 миллиардов долларов.

"В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился до 245 миллиарда долларов, более трети которого (34%) обеспечивают отрасли ТЭК", - отметил вице-премьер.