Новак объяснил, чем грозит недоинвестирование в мировую нефтяную отрасль

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Недоинвестирование в мировую нефтяную отрасль в ближайшее время может привести к дисбалансу на рынке, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

Вице-премьер отметил, что на мировом рынке отмечается увеличение спроса на нефть. Так, в прошлом году спрос вырос примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается дальнейший рост - до 104,6 миллиона баррелей в сутки.

"В этой связи существуют риски недоинвестирования в нефтяную отрасль. В настоящее время наблюдается исчерпание традиционных доступных залежей, а трудноизвлекаемые запасы требуют более значительных затрат", - сказал Новак