Новак объяснил, чем грозит недоинвестирование в мировую нефтяную отрасль - РИА Новости, 25.11.2025
05:51 25.11.2025
Новак объяснил, чем грозит недоинвестирование в мировую нефтяную отрасль
Новак объяснил, чем грозит недоинвестирование в мировую нефтяную отрасль
Недоинвестирование в мировую нефтяную отрасль в ближайшее время может привести к дисбалансу на рынке, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на... РИА Новости, 25.11.2025
экономика
александр новак
экономика, александр новак
Экономика, Александр Новак
Новак объяснил, чем грозит недоинвестирование в мировую нефтяную отрасль

Новак: недоинвестирование в мировой нефтянке может привести к дисбалансу рынка

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Недоинвестирование в мировую нефтяную отрасль в ближайшее время может привести к дисбалансу на рынке, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Вице-премьер отметил, что на мировом рынке отмечается увеличение спроса на нефть. Так, в прошлом году спрос вырос примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается дальнейший рост - до 104,6 миллиона баррелей в сутки.
Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, заявил Новак
"В этой связи существуют риски недоинвестирования в нефтяную отрасль. В настоящее время наблюдается исчерпание традиционных доступных залежей, а трудноизвлекаемые запасы требуют более значительных затрат", - сказал Новак.
"Поэтому если не возобновить инвестирование в нефтяную отрасль в ближайшее время, потребление опередит предложение, и мы получим дисбаланс на рынке. Об этом сегодня предупреждают ведущие мировые энергетические агентства", - добавил он.
Новак прокомментировал взаимодействие Москвы и Пекина в энергетике
Экономика, Александр Новак
 
 
