Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, заявил Новак

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

В декабре прошлого года член правления "Интер РАО" Александра Панина говорила, что снижение экспорта в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме.