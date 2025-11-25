https://ria.ru/20251125/neftekhimik-avangard-smotret-onlayn-2057479092.html
"Нефтехимик" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 25 ноября
"Нефтехимик" и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T18:00:00+03:00
2025-11-25T18:00:00+03:00
2025-11-25T18:00:00+03:00
хоккей
нефтехимик
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
Новости
ru-RU
