Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить мероприятия по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утвердить планы мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - говорится в документе.