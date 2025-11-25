Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики
23:42 25.11.2025 (обновлено: 23:44 25.11.2025)
Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики
Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики
Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить мероприятия по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года,... РИА Новости, 25.11.2025
россия
владимир путин
https://ria.ru/20251125/sovbez-2057494410.html
россия
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики

Кабмин утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики до 2036 года

Дом правительства России
Дом правительства России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить мероприятия по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утвердить планы мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", - говорится в документе.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Совбезе рассказали о новых вызовах в миграционной сфере
© 2025 МИА «Россия сегодня»
