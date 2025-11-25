https://ria.ru/20251125/natspolitika-2057551847.html
Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики
Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики - РИА Новости, 25.11.2025
Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить мероприятия по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T23:42:00+03:00
2025-11-25T23:42:00+03:00
2025-11-25T23:44:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg
https://ria.ru/20251125/sovbez-2057494410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_3ecfc7a36c090bc116eb079dac5cf3f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Правительство утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики
Кабмин утвердит мероприятия по реализации Стратегии нацполитики до 2036 года