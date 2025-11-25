https://ria.ru/20251125/napoli-karabakh-smotret-onlayn--2057495900.html
"Наполи" — "Карабах": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября
"Наполи" — "Карабах": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Наполи" — "Карабах": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября
"Наполи" и "Карабах" встретятся в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T21:40:00+03:00
2025-11-25T21:40:00+03:00
2025-11-25T21:40:00+03:00
футбол
наполи
карабах
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081841_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_88c24c2b17a11fa196cd4c49b8780001.jpg
/20251124/konte-2057183520.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081841_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_cd6c103bd3a7e72bbdcc9f6c88221494.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наполи, карабах, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Наполи, Карабах, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей