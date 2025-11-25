Рейтинг@Mail.ru
Источник: двух наемников ВСУ из Перу ликвидировали в запорожском Ровнополье - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:32 25.11.2025
Источник: двух наемников ВСУ из Перу ликвидировали в запорожском Ровнополье
Двух наемников ВСУ из Перу ликвидировали в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 25.11.2025
Двух наемников ВСУ из Перу ликвидировали в запорожском Ровнополье

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Двух наемников ВСУ из Перу ликвидировали в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Он передал агентству копии паспортов наемников.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В зоне СВО ликвидировали преподавателя учебного центра ВСУ
23 ноября, 21:33
"В ходе зачистки одного из блиндажей ВСУ в Запорожской области были найдены паспорта перуанских наемников: 31-летнего Марио Раи и 32-летнего Хуана Карлоса Мартина. Тела наемников были найдены неподалеку от найденных паспортов", - сказал собеседник агентства.
Минобороны России сообщило об освобождении Ровнополья 16 ноября.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Сумской области ликвидировали расчет БПЛА ВСУ во главе с командиром
20 ноября, 23:23
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
