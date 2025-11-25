Рейтинг@Mail.ru
МСП Северного Кавказа получили более 31 млрд рублей с господдержкой
Твой бизнес
 
11:00 25.11.2025
МСП Северного Кавказа получили более 31 млрд рублей с господдержкой
МСП Северного Кавказа получили более 31 млрд рублей с господдержкой
Малые и средние предприятия Северо-Кавказского федерального округа за год нарастили на 25% объем привлеченных с господдержкой средств, общая сумма полученного... РИА Новости, 25.11.2025
александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
МСП Северного Кавказа получили более 31 млрд рублей с господдержкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧлен совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Малые и средние предприятия Северо-Кавказского федерального округа за год нарастили на 25% объем привлеченных с господдержкой средств, общая сумма полученного финансирования с использованием инструментов Национальной гарантийной системы (НГС) по итогам девяти месяцев 2025 года составила 31,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП – оператора системы.
Отмечается, что годом ранее этот показатель был на уровне 25 миллиардов рублей.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что Северный Кавказ остается одним из приоритетных направлений государственной поддержки.
"По итогам первых трех кварталов 2025 года мы видим, что в СКФО наибольший прирост привлеченных в рамках Национальной гарантийной системы средств приходится на малый бизнес — плюс 44% по сравнению с аналогичными данными за прошлый год. Примерно на 20% увеличился объем полученного финансирования предприятиями среднего и микробизнеса", – приводит пресс-служба слова Исаевича.
Он подчеркнул, что механизмы господдержки помогают не только конкретным региональным предприятиям.
"Местный бизнес обеспечивает существенную долю занятости населения и развитие смежных отраслей экономки Северного Кавказа", – сказал гендиректор Корпорации.
Среди регионов Северного Кавказа наибольший прирост объемов привлеченного с господдержкой финансирования за год показали Республики Ингушетия и Дагестан – более чем в два раза к аналогичным прошлогодним показателям. За девять месяцев текущего года местные МСП получили 2,85 миллиарда и 5,23 миллиарда рублей соответственно.
Далее идут Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики с приростом объемов поддержки на 48% и 25% — до 3 миллиардов и 2,79 миллиарда рублей соответственно. Замыкает топ-5 регионов СКФО Ставропольский край с увеличением объемов привлеченного финансирования на 13% — до 12,1 миллиарда рублей.
Среди отраслей, в которых МСП Северо-Кавказского федерального округа привлекали средства в рамках НГС, наибольший прирост за год продемонстрировала научно-техническая деятельность, где было зафиксировано увеличение объемов в семь раз. Также в числе лидеров – образование и инфраструктурное строительство с приростом в 3,8 и 3,1 раза соответственно. Бизнес в сфере административной деятельности увеличил объемы привлеченного финансирования в 2,4 раза, а в области культуры и спорта – в 1,8 раза.
В пресс-службе напомнили, что МСП Северо-Кавказского федерального округа вместе с Дальним Востоком, новыми и приграничными регионами, Республикой Крым и Севастополем входят в число приоритетных направлений господдержки. Она оказывается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
