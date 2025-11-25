Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин - РИА Новости, 25.11.2025
15:37 25.11.2025
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 25.11.2025
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в повреждении стекол 12 машин

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В полицию за помощью обратились 12 граждан, которые сообщили, что неизвестный разбил стекла их автомобилей, припаркованных на улицах Челябинская и Чечулина. Полицейские столичного района Ивановское установили личность подозреваемого и задержали на Дорожной улице 40-летнего уроженца Ростовской области", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Устанавливаются мотивы его поступка и все пострадавшие от его действий.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заключили в МВД.
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь автомобили полиции
1 ноября, 10:28
 
