В Москве задержали мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в повреждении 12 машин на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 25.11.2025
