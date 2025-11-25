Рейтинг@Mail.ru
05:18 25.11.2025
Эксперты объяснили, зачем мошенники маскируют сайты под Минобрнауки
angara security, россия, происшествия
Angara Security, Россия, Происшествия
Эксперты объяснили, зачем мошенники маскируют сайты под Минобрнауки

Мошенники маскируют сайты под Минобрнауки для кражи данных школьников

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие "Госуслуги" и Минобрнауки, для того, чтобы похитить данные и доступ к учетным записям школьников в России, рассказали РИА Новости в Angara Security.
"Специалисты Angara MTDR, корпоративного центра ГосСОПКА класса "А", выявили и направили на блокировку новую усовершенствованную мошенническую кампанию, целью которой стали дети и подростки. Злоумышленники используют фишинговые сайты, маскирующиеся под официальные порталы Минобрнауки России и "Госуслуг", чтобы похитить конфиденциальные данные и доступ к учетным записям граждан", - сказали в компании.
Сначала злоумышленники рассылают ссылки на сайт с использованием слова minobrnauki в домене, имитирующий "Личный кабинет учащегося". Для доступа к ресурсу школьникам предлагается пройти авторизацию, указав ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС или паспортные данные.
После того, как жертва ввела данные, происходит переадресация на второй мошеннический сайт, где в домене используется слово gosuslugi. На этом ресурсе имитируется вход в учетную запись на госпортал с незнакомого устройства - пользователю предлагают "восстановить доступ" через звонок по указанному номеру или через Telegram-бот. В ходе этого "восстановления" происходит кража логинов, паролей и многофакторных кодов доступа, рассказал младший эксперт по защите бренда Angara MTDR Арсений Пашинский.
"Важно отметить, что подтверждающие коды из смс перехватываются напрямую: система мошенников автоматически подставляет цифры из уведомления в нужное поле, что делает схему особенно опасной", - рассказали в компании.
Специалисты направили выявленные фишинговые ресурсы на блокировку в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Они рекомендуют россиянам проявлять осторожность при получении звонков или сообщений с неизвестных номеров, не передавать посторонним любые коды из смс, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять доменные имена ресурсов, пользуясь поисковыми системами.
Angara Security Россия Происшествия
 
 
