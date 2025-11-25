Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками медиаперсон - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 25.11.2025 (обновлено: 03:32 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/moshenniki-2057295638.html
В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками медиаперсон
В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками медиаперсон - РИА Новости, 25.11.2025
В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками медиаперсон
Сбербанк фиксирует рост распространения мошеннических видео с дипфейками медийных персон, вбросы проводятся по политическим мотивам: для дезинформации россиян,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T03:31:00+03:00
2025-11-25T03:32:00+03:00
технологии
украина
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_31e32836ace136b35c5824af858bc4c9.jpg
https://ria.ru/20251124/mvd-2057102257.html
https://ria.ru/20251123/moshenniki-2056956120.html
https://ria.ru/20251123/mvd-2056920932.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4054a948206f9982a6bf0e39496bd6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
Технологии, Украина, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками медиаперсон

"Сбер": мошенники стали рассылать дипфейки медиаперсон на резонансные темы

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сбербанк фиксирует рост распространения мошеннических видео с дипфейками медийных персон, вбросы проводятся по политическим мотивам: для дезинформации россиян, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сейчас в социальных сетях увеличилось количество поддельных видео в том числе с дипфейками публичных персон. Подобные вбросы проводятся по политическим мотивам: для дезинформации россиян, а также с целью дискредитации представителей власти. Для таких фейковых новостей злоумышленники используют различные темы, которые потенциально могут вызвать резонанс и панику", - рассказал он.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МВД рассказало, как не попасться мошенникам, делающим фото ДТП с помощью ИИ
Вчера, 12:15
"Выявленный тренд подтверждает, что на Украине выбрали дипфейки как еще одно оружие против россиян. Мы ранее предупреждали о всплеске мошенничества в мессенджерах с фейковых аккаунтов известных персон, когда генерируя реалистичные голосовые и визуальные подделки от медийных личностей, злоумышленники убеждают россиян переводить деньги на якобы "безопасные" счета. Число попыток такого мошенничества за полтора месяца уже выросло в 15 раз", - подчеркнул Кузнецов.
По словам топ-менеджера, дипфейки сейчас, как правило, сначала публикуются в анонимных каналах, чтобы автора было сложнее отследить ― а затем распространяются в соцсетях. А граждане воспринимают такие подделки как правду и пересылают друг другу в мессенджерах. "Качество и реалистичность дипфейков уже достигло такого уровня, что лишь один из четырех человек способен распознать подделку без помощи технологий", - подчеркнул он.
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах
23 ноября, 17:11
Кузнецов отметил, что сейчас крайне важно создавать и внедрять технологии автоматического распознавания дипфейков на всех поверхностях и устройствах, где они могут использоваться, например, в мессенджерах, в СМИ, на видеоплатформах. По его мнению, в случае недостаточной активности бизнеса в указанном направлении, на уровне государства возможно рассмотреть введение стимулов для рынка.
"Сбер" в свою очередь разработал сервис по выявлению видео дипфейков с рабочим названием "Алетейя", который может работать с несколькими лицами в кадре, с разным фоном и освещением. Мы открыты к сотрудничеству со всеми ― решение работает по унифицированному API, и мы готовы к интеграциям с заинтересованными компаниями", - рассказал Кузнецов.
"Мы также активно работаем над масштабированием решения для физических лиц, в том числе над его интеграцией на ресурсах "Сбера". С помощью него граждане смогут проверять медиа-файлы на правдивость", - заключил он.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста
23 ноября, 14:03
 
ТехнологииУкраинаСтанислав КузнецовСбербанк РоссииСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала