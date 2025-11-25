Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предупредили об активизации мошенников в предновогодние дни - РИА Новости, 25.11.2025
02:56 25.11.2025
В Госдуме предупредили об активизации мошенников в предновогодние дни
В Госдуме предупредили об активизации мошенников в предновогодние дни
Активность мошенников возрастает в предновогодний период, они создают поддельные сайты с распродажами и маскируются под сервисы доставок, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:56:00+03:00
2025-11-25T02:56:00+03:00
2025
Новости
Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предупредили об активизации мошенников в предновогодние дни

Депутат Немкин: мошенники активизируются в предновогодние дни

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Активность мошенников возрастает в предновогодний период, они создают поддельные сайты с распродажами и маскируются под сервисы доставок, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Предновогодний период неизменно сопровождается всплеском активности мошенников, и это объяснимо: люди чаще совершают онлайн-покупки, получают доставки, оплачивают услуги и находятся в состоянии повышенной спешки. Злоумышленники используют этот момент, подстраиваясь под актуальные бытовые сценарии и маскируясь под знакомые сервисы и организации", - сказал он.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МВД рассказало, как не попасться мошенникам, делающим фото ДТП с помощью ИИ
Вчера, 12:15
Депутат отметил, что особенно активно распространяются фишинговые ссылки, поддельные страницы распродаж, фейковые сообщения о проблемах с доставкой или необходимости подтвердить данные.
"Мошенники действуют агрессивно и системно, пытаясь вызвать у человека эмоции - тревогу или срочность - чтобы ускорить принятие ложного решения. Никто из официальных сервисов не может требовать перевода средств или передачи конфиденциальных данных в переписке или по телефону", - подчеркнул Немкин.
По его словам, сегодня мошеннические схемы становятся все более технологичными.
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают детей в игровых чатах
23 ноября, 17:11
"Преступники применяют инструменты искусственного интеллекта - от поддельных голосов до автоматически генерируемых сообщений, которые визуально сложно отличить от настоящих. Это повышает риск обмана, а значит, цифровая грамотность и бдительность становятся критически важными навыками", - отметил депутат.
Парламентарий напомнил, что государство постоянно усиливает инструменты защиты граждан от мошенничества.
"Развивается антифрод-платформа, вводится маркировка подозрительных звонков, расширяются механизмы быстрого блокирования фишинговых ресурсов, растет ответственность за цифровые преступления, включая использование ИИ. Но даже самые передовые меры будут эффективны только в сочетании с внимательностью самих граждан", - рассказал Немкин.
По словам депутата, в предновогодний период особенно важно относиться настороженно к любым неожиданным сообщениям о блокировках счетов, проблемах с доставкой, выигрышах или необходимости срочно подтвердить операцию.
"Лучше перепроверить информацию через официальные приложения и горячие линии. Такой подход позволит избежать большинства рисков и пройти праздничный сезон спокойно и безопасно", - заключил он.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста
23 ноября, 14:03
 
