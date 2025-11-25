Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

В Госдуме предупредили об активизации мошенников в предновогодние дни

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Активность мошенников возрастает в предновогодний период, они создают поддельные сайты с распродажами и маскируются под сервисы доставок, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Предновогодний период неизменно сопровождается всплеском активности мошенников, и это объяснимо: люди чаще совершают онлайн-покупки, получают доставки, оплачивают услуги и находятся в состоянии повышенной спешки. Злоумышленники используют этот момент, подстраиваясь под актуальные бытовые сценарии и маскируясь под знакомые сервисы и организации", - сказал он.

Депутат отметил, что особенно активно распространяются фишинговые ссылки, поддельные страницы распродаж, фейковые сообщения о проблемах с доставкой или необходимости подтвердить данные.

"Мошенники действуют агрессивно и системно, пытаясь вызвать у человека эмоции - тревогу или срочность - чтобы ускорить принятие ложного решения. Никто из официальных сервисов не может требовать перевода средств или передачи конфиденциальных данных в переписке или по телефону", - подчеркнул Немкин

По его словам, сегодня мошеннические схемы становятся все более технологичными.

"Преступники применяют инструменты искусственного интеллекта - от поддельных голосов до автоматически генерируемых сообщений, которые визуально сложно отличить от настоящих. Это повышает риск обмана, а значит, цифровая грамотность и бдительность становятся критически важными навыками", - отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что государство постоянно усиливает инструменты защиты граждан от мошенничества.

"Развивается антифрод-платформа, вводится маркировка подозрительных звонков, расширяются механизмы быстрого блокирования фишинговых ресурсов, растет ответственность за цифровые преступления, включая использование ИИ. Но даже самые передовые меры будут эффективны только в сочетании с внимательностью самих граждан", - рассказал Немкин.

По словам депутата, в предновогодний период особенно важно относиться настороженно к любым неожиданным сообщениям о блокировках счетов, проблемах с доставкой, выигрышах или необходимости срочно подтвердить операцию.