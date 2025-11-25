https://ria.ru/20251125/moshennichestvo-2057338306.html
Экс-замглавы Нефтеюганска обвинили в мошенничестве
происшествия
нефтеюганск
россия
югория
нефтеюганск
россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель мэра югорского Нефтеюганска и трое его соучастников обвиняются в превышении полномочий и мошенничестве на сумму свыше 13 миллионов рублей, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
По версии следствия, обвиняемый чиновник, тогда еще действующий, и трое бизнесменов в 2020 решили совершить мошенничество с муниципальным имуществом, построив на принадлежащем городу участке незаконный объект торговли.
Им удалось получить в аренду участок, на котором предполагалось строительство художественной галереи "Югория
". В 2022 года бизнесмены возвели на участке строение, не отвечающее заявленным целям, а тогда ещё действующий замглавы города подписал его ввод в эксплуатацию, затем поспособствовал продаже земли без конкурса и по заниженной цене.
После этого соучастники сдавали помещения построенного здания в аренду коммерческим организациям, извлекая из этого прибыль.
"В результате их преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 13 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела на земельный участок и имущество обвиняемых наложен арест стоимостью более 20 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь идёт бывшем заместителе мэра Алексее Бондаренко и местных предпринимателях Василии Тотове, Лавике Аливердиеве и Максиме Хаттори.
Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий).