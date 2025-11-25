Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Нефтеюганска обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 25.11.2025
10:32 25.11.2025
Экс-замглавы Нефтеюганска обвинили в мошенничестве
Экс-замглавы Нефтеюганска обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 25.11.2025
Экс-замглавы Нефтеюганска обвинили в мошенничестве
Бывший заместитель мэра югорского Нефтеюганска и трое его соучастников обвиняются в превышении полномочий и мошенничестве на сумму свыше 13 миллионов рублей,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:32:00+03:00
2025-11-25T10:32:00+03:00
происшествия
нефтеюганск
россия
югория
нефтеюганск
россия
происшествия, нефтеюганск, россия, югория
Происшествия, Нефтеюганск, Россия, Югория
Экс-замглавы Нефтеюганска обвинили в мошенничестве

Экс-замглавы Нефтеюганска обвинили в мошенничестве на более чем 13 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель мэра югорского Нефтеюганска и трое его соучастников обвиняются в превышении полномочий и мошенничестве на сумму свыше 13 миллионов рублей, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
По версии следствия, обвиняемый чиновник, тогда еще действующий, и трое бизнесменов в 2020 решили совершить мошенничество с муниципальным имуществом, построив на принадлежащем городу участке незаконный объект торговли.
Бывший гендиректор РКК Энергия Владимир Солнцев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Суд вынес экс-главе РКК "Энергия" приговор по делу о мошенничестве
24 ноября, 11:38
Им удалось получить в аренду участок, на котором предполагалось строительство художественной галереи "Югория". В 2022 года бизнесмены возвели на участке строение, не отвечающее заявленным целям, а тогда ещё действующий замглавы города подписал его ввод в эксплуатацию, затем поспособствовал продаже земли без конкурса и по заниженной цене.
После этого соучастники сдавали помещения построенного здания в аренду коммерческим организациям, извлекая из этого прибыль.
"В результате их преступных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 13 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела на земельный участок и имущество обвиняемых наложен арест стоимостью более 20 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь идёт бывшем заместителе мэра Алексее Бондаренко и местных предпринимателях Василии Тотове, Лавике Аливердиеве и Максиме Хаттори.
Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
На Ставрополье арестовали обвиняемого в мошенничестве помощника губернатора
13 июля, 15:34
 
ПроисшествияНефтеюганскРоссияЮгория
 
 
