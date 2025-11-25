Рейтинг@Mail.ru
Власти Приднестровья подготовят к зиме более 30 пунктов обогрева - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/moldaviya-2057435610.html
Власти Приднестровья подготовят к зиме более 30 пунктов обогрева
Власти Приднестровья подготовят к зиме более 30 пунктов обогрева - РИА Новости, 25.11.2025
Власти Приднестровья подготовят к зиме более 30 пунктов обогрева
Власти Приднестровья подготовят к зиме 34 уличных пункта обогрева, сообщает пресс-служба МВД ПМР. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:34:00+03:00
2025-11-25T15:34:00+03:00
в мире
молдавия
ссср
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100776/94/1007769485_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_0861c9406f039b7766fcf471532f47c9.jpg
https://ria.ru/20250908/pridnestrove-2040497914.html
молдавия
ссср
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100776/94/1007769485_0:0:3688:2766_1920x0_80_0_0_d2e72fd620a6ed609c07a0b3e3109645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, ссср, румыния
В мире, Молдавия, СССР, Румыния
Власти Приднестровья подготовят к зиме более 30 пунктов обогрева

В Приднестровье подготовят к зиме 34 уличных пункта обогрева

© AP Photo / Bela SzandelszkyВозле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье
Возле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Возле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Приднестровья подготовят к зиме 34 уличных пункта обогрева, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
"В республике будут функционировать 34 пункта обогрева и 118 пунктов временного размещения граждан", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания госкомиссии по ЧС и обеспечению противопожарной безопасности.
В Приднестровье пункты обогрева в зимний период организуют каждый год.
Отмечается, что на заседании обсуждалась готовность городов и районов республики к зимнему периоду. Речь шла в том числе об организации работы снегоуборочной техники, коммунальных служб, связанной с устранением и ликвидацией последствий снежных заносов и гололеда.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В Приднестровье не исключают новых ограничений поставок газа в республику
8 сентября, 17:43
 
В миреМолдавияСССРРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала