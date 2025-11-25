https://ria.ru/20251125/moldaviya-2057435610.html
Власти Приднестровья подготовят к зиме более 30 пунктов обогрева
ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Приднестровья подготовят к зиме 34 уличных пункта обогрева, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
"В республике будут функционировать 34 пункта обогрева и 118 пунктов временного размещения граждан", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания госкомиссии по ЧС и обеспечению противопожарной безопасности.
В Приднестровье пункты обогрева в зимний период организуют каждый год.
Отмечается, что на заседании обсуждалась готовность городов и районов республики к зимнему периоду. Речь шла в том числе об организации работы снегоуборочной техники, коммунальных служб, связанной с устранением и ликвидацией последствий снежных заносов и гололеда.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.