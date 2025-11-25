Власти Приднестровья подготовят к зиме более 30 пунктов обогрева

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Приднестровья подготовят к зиме 34 уличных пункта обогрева, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

"В республике будут функционировать 34 пункта обогрева и 118 пунктов временного размещения граждан", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания госкомиссии по ЧС и обеспечению противопожарной безопасности.

В Приднестровье пункты обогрева в зимний период организуют каждый год.

Отмечается, что на заседании обсуждалась готовность городов и районов республики к зимнему периоду. Речь шла в том числе об организации работы снегоуборочной техники, коммунальных служб, связанной с устранением и ликвидацией последствий снежных заносов и гололеда.