Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Молдавия находится фактически на грани банкротства, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
"Молдова переживает глубокий кризис. Государство фактически на грани банкротства, экономика — в состоянии комы, а совокупный уровень инфляции за годы правления ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) достиг 66%", - написал в своем Telegram-канале Додон.
По его словам, Молдавия остается единственной страной в регионе без какого-либо экономического роста.
По мнению Додона, вместо поиска реальных решений для улучшения жизни граждан власть занимается контрабандой оружия и участвует в финансовых пирамидах. "Международные партнёры, включая МВФ, уже утратили доверие к руководству страны. Фактически остался только Брюссель со своим подходом: "Сукин сын, но наш". Там ПДС пока ещё терпят, но неизвестно, как долго это продлится", - отметил он.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.