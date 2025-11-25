Рейтинг@Mail.ru
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/moldavija-2057512558.html
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон - РИА Новости, 25.11.2025
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон
Молдавия находится фактически на грани банкротства, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:40:00+03:00
2025-11-25T19:40:00+03:00
в мире
молдавия
брюссель
игорь додон
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_0:19:1350:778_1920x0_80_0_0_4c03d3a25eb2663157a7b5cfae3aefea.jpg
https://ria.ru/20250626/moldaviya-2025502583.html
молдавия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_92:0:1292:900_1920x0_80_0_0_0ce0039151ed0837316dd5c3cfa2daa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, брюссель, игорь додон, мвф
В мире, Молдавия, Брюссель, Игорь Додон, МВФ
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон

Додон: Молдавия находится на грани банкротства

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Молдавия находится фактически на грани банкротства, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
"Молдова переживает глубокий кризис. Государство фактически на грани банкротства, экономика — в состоянии комы, а совокупный уровень инфляции за годы правления ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) достиг 66%", - написал в своем Telegram-канале Додон.
По его словам, Молдавия остается единственной страной в регионе без какого-либо экономического роста.
По мнению Додона, вместо поиска реальных решений для улучшения жизни граждан власть занимается контрабандой оружия и участвует в финансовых пирамидах. "Международные партнёры, включая МВФ, уже утратили доверие к руководству страны. Фактически остался только Брюссель со своим подходом: "Сукин сын, но наш". Там ПДС пока ещё терпят, но неизвестно, как долго это продлится", - отметил он.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер
26 июня, 10:07
 
В миреМолдавияБрюссельИгорь ДодонМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала