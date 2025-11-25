https://ria.ru/20251125/miroshnik-2057311168.html
За неделю от обстрелов ВСУ ранены 46 мирных россиян, сообщил Мирошник
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За неделю 17-23 ноября от обстрелов ВСУ ранены 46 мирных жителя России, в том числе пять несовершеннолетних, погибли семь человек, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 46 человек, в том числе пять несовершеннолетних, погибли семь человек", - сообщил Мирошник в своем еженедельном обзоре, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Он отметил, что всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3135 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 миллиметра), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ
для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - отметил Мирошник
.