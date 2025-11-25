Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 25.11.2025
За неделю от обстрелов ВСУ ранены 46 мирных россиян, сообщил Мирошник
За неделю 17-23 ноября от обстрелов ВСУ ранены 46 мирных жителя России, в том числе пять несовершеннолетних, погибли семь человек, заявил посол МИД РФ по особым РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
родион мирошник
вооруженные силы украины
2025
Новости
родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Родион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За неделю 17-23 ноября от обстрелов ВСУ ранены 46 мирных жителя России, в том числе пять несовершеннолетних, погибли семь человек, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 46 человек, в том числе пять несовершеннолетних, погибли семь человек", - сообщил Мирошник в своем еженедельном обзоре, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Киев за неделю оставил без света около 800 тысяч россиян, заявил Мирошник
Вчера, 07:03
Он отметил, что всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3135 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 миллиметра), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - отметил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты, заявил Мирошник
Вчера, 07:02
 
Специальная военная операция на Украине Родион Мирошник Вооруженные силы Украины
 
 
