Переговоры с Россией в Абу-Даби идут хорошо, сообщили в Пентагоне

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь сухопутных войск США Джеффри Толберт утверждает, что переговоры США и РФ в Абу-Даби "идут хорошо".

"Министр (армии США Дэниел - ред.) Дрисколл и его команда проводят дискуссии с российской делегацией для достижения прочного мира на Украине . Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм", - приводит его слова телеканал ABC.

Глава МИД РФ Сергей Лавров , комментируя сообщения о якобы встрече представителей России и США в Абу-Даби , заявил, что российские дипломаты предпочитают делать свою работу профессионально, а не заниматься спекуляциями и слухами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать насчет сообщений в СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками РФ.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.