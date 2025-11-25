Рейтинг@Mail.ru
Переговоры с Россией в Абу-Даби идут хорошо, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 25.11.2025
16:16 25.11.2025 (обновлено: 16:39 25.11.2025)
Переговоры с Россией в Абу-Даби идут хорошо, сообщили в Пентагоне
Пресс-секретарь сухопутных войск США Джеффри Толберт утверждает, что переговоры США и РФ в Абу-Даби "идут хорошо". РИА Новости, 25.11.2025
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь сухопутных войск США Джеффри Толберт утверждает, что переговоры США и РФ в Абу-Даби "идут хорошо".
"Министр (армии США Дэниел - ред.) Дрисколл и его команда проводят дискуссии с российской делегацией для достижения прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм", - приводит его слова телеканал ABC.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров прокомментировал сообщения о встрече России и США в Абу-Даби
Вчера, 13:46
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о якобы встрече представителей России и США в Абу-Даби, заявил, что российские дипломаты предпочитают делать свою работу профессионально, а не заниматься спекуляциями и слухами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать насчет сообщений в СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками РФ.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США заявили, что Киев согласился с американским планом по Украине
Вчера, 15:54
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СВР: Лондон готовится сорвать мирный план Трампа, чтобы спасти свой ВПК
Вчера, 11:09
 
