25.11.2025
08:02 25.11.2025
Трамп хочет окончить конфликт на Украине, заявила Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко верит, что договоренности по Украине возможны, президент США Дональд Трамп искренен в своих намерениях... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T08:02:00+03:00
2025-11-25T08:02:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дональд трамп
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко верит, что договоренности по Украине возможны, президент США Дональд Трамп искренен в своих намерениях завершить украинский конфликт.
"Я лично верю и в то, что договоренности по Украине возможны, и верю в искренность намерений президента Трампа. Верю в то, он хочет завершить этот конфликт. Наш президент встречался с господином Трампом на Аляске. Было достигнуто понимание о том, как завершить этот конфликт. И мы ни на йоту не отступили от согласованных подходов", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко заявила, что России санкции не страшны
Вчера, 07:57
Она также добавила, что Трампу пытаются вязать руки европейцы, которые абсолютно не хотят мира и верят в то, что Россию можно победить на поле боя.
"Посмотрите, как только появляются какие-то признаки того, что может лечь в основу урегулирования, они тут же "слетаются" и точечно, адресно торпедируют мирные усилия. Превращая любой план мира в план продолжения войны, Евросоюз стал сегодня главным инструментом, которым орудует глобальная партия войны", - констатировала спикер Совфеда.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко рассказала, во что превратился ЕС
Вчера, 07:52
 
