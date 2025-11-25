Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала себя "добрым следователем"
25.11.2025
Матвиенко назвала себя "добрым следователем"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что она "добрый следователь", озвучивая проблемы, которые ждут своего решения. РИА Новости, 25.11.2025
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
общество
россия
валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, общество
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Общество
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что она "добрый следователь", озвучивая проблемы, которые ждут своего решения.
"Проблема есть, ее надо озвучивать. А у нас никто не любит озвучивать непопулярные вещи. Все хотят быть "хорошими следователями". А я человек другого склада. Я не "злой следователь", я "добрый следователь". Я очень сострадательный человек. Вы знаете, сколько ко мне обращений, писем? Я всем стараюсь помочь", - сказала спикер СФ в интервью "МК". Текст размещен на сайте издания.
При этом, если сенатор видит, что проблема объективно существует, то будет о ней говорить - "вне зависимости от того, насколько это популярно или непопулярно". "Проблемы надо поднимать, - и искать пути их решения, а не прятать голову в песок", - уверена политик.
"Безработные" с доходом должны платить за ОМС, заявила Матвиенко
Вчера, 07:50
 
