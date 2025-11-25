https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315043.html
Матвиенко назвала себя "добрым следователем"
Матвиенко назвала себя "добрым следователем" - РИА Новости, 25.11.2025
Матвиенко назвала себя "добрым следователем"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что она "добрый следователь", озвучивая проблемы, которые ждут своего решения. РИА Новости, 25.11.2025
Матвиенко назвала себя "добрым следователем"
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что она "добрый следователь", озвучивая проблемы, которые ждут своего решения.
"Проблема есть, ее надо озвучивать. А у нас никто не любит озвучивать непопулярные вещи. Все хотят быть "хорошими следователями". А я человек другого склада. Я не "злой следователь", я "добрый следователь". Я очень сострадательный человек. Вы знаете, сколько ко мне обращений, писем? Я всем стараюсь помочь", - сказала спикер СФ в интервью
"МК". Текст размещен на сайте издания.
При этом, если сенатор видит, что проблема объективно существует, то будет о ней говорить - "вне зависимости от того, насколько это популярно или непопулярно". "Проблемы надо поднимать, - и искать пути их решения, а не прятать голову в песок", - уверена политик.