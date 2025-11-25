https://ria.ru/20251125/marsel-nyukasl-smotret-onlayn--2057496190.html
"Марсель" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября
"Марсель" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Марсель" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября
"Марсель" и "Ньюкасл" встретятся в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T21:40:00+03:00
2025-11-25T21:40:00+03:00
2025-11-25T21:40:00+03:00
футбол
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
олимпик (марсель)
ньюкасл юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868075064_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d078a77eb80245d195f281808b78aad.jpg
/20251110/yens-lemann--2053278596.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868075064_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_e7be40cfde8e18a921d8dc5cc178071d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей, олимпик (марсель), ньюкасл юнайтед
Футбол, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Олимпик (Марсель), Ньюкасл Юнайтед