Рейтинг@Mail.ru
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:45 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/malkom-2057552420.html
Передача Малкома принесла "Аль-Хилялю" крупную победу в азиатской ЛЧ
Саудовский "Аль-Хиляль" разгромил иракскую "Аль-Шорту" в матче пятого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T23:45:00+03:00
2025-11-25T23:45:00+03:00
футбол
спорт
малком
сергей милинкович-савич
аль-хиляль (эр-рияд)
аль-ахли (каир)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1891064864_0:0:2455:1382_1920x0_80_0_0_acee2777a79382fc001e03b9b52db2cc.jpg
спорт, малком, сергей милинкович-савич, аль-хиляль (эр-рияд), аль-ахли (каир)
Футбол, Спорт, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Аль-Ахли (Каир)
© пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"Полузащитник "Аль-Хиляля" Малком
Полузащитник Аль-Хиляля Малком - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Саудовский "Аль-Хиляль" разгромил иракскую "Аль-Шорту" в матче пятого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Маркос Леонардо (45-я и 72-я минуты), также отличились Сергей Милинкович-Савич (63) и Жуан Конселу (90+3). На 61-й минуте защитник "Аль-Шорты" Алван Яхья получил вторую желтую карточку.
Голевую передачу на Леонардо при первом взятии ворот отдал бывший нападающий петербургского "Зенита" бразилец Малком.
"Аль-Хиляль" (15 очков) с пятью победами в пяти турах возглавляет таблицу Запада. "Аль-Шорта" (1), потерпевшая четвертое поражение подряд, занимает 11-ю позицию.
В следующем туре "Аль-Хиляль" в гостях сыграет с "Аль-Шарджей" из ОАЭ, а "Аль-Шорта" примет саудовский "Аль-Ахли". Обе встречи пройдут 22 декабря.
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Динамо - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Нино может покинуть "Зенит", пишут СМИ
18 ноября, 23:52
 
ФутболСпортМалкомСергей Милинкович-СавичАль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Ахли (Каир)
 
