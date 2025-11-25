Меликов наградил Махачева медалью "За заслуги в области спорта в Дагестане"

МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева медалью "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан", передает корреспондент РИА Новости.

« "Ислам не только все пояса забрал, он еще и все государственные награды забрал в Дагестане . Еще одна победа - и нам придется еще один орден учреждать для тебя", – пошутил Меликов , награждая спортсмена.

Ранее боец был награжден орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан" и орденом Почета Республики Дагестан III степени.

Также глава Дагестана передал бойцу его портрет, который написал народный художник республики Мухтар Камбулатов.

Шестнадцатого ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Уроженец Дагестана стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC – ранее он владел поясом чемпиона в легком весе.