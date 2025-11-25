Рейтинг@Mail.ru
Меликов наградил Махачева медалью "За заслуги в области спорта в Дагестане"
16:06 25.11.2025
Меликов наградил Махачева медалью "За заслуги в области спорта в Дагестане"
Глава Дагестана Сергей Меликов наградил обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева медалью "За заслуги в... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Меликов наградил Махачева медалью "За заслуги в области спорта в Дагестане"

Махачеву вручили медаль за заслуги в спорте в Дагестане и подарили его портрет

МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева медалью "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан", передает корреспондент РИА Новости.
"Ислам не только все пояса забрал, он еще и все государственные награды забрал в Дагестане. Еще одна победа - и нам придется еще один орден учреждать для тебя", – пошутил Меликов, награждая спортсмена.
Дональд Трамп и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Лучший боец UFC хочет побить Махачева в Белом доме. Туда рвется и Макгрегор
18 октября, 08:00
Ранее боец был награжден орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан" и орденом Почета Республики Дагестан III степени.
Также глава Дагестана передал бойцу его портрет, который написал народный художник республики Мухтар Камбулатов.
Шестнадцатого ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Уроженец Дагестана стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC – ранее он владел поясом чемпиона в легком весе.
В Дагестан Махачев прилетел в воскресенье вечером, спустя неделю после бая. В аэропорту Махачкалы в разговоре с журналистами он заявил, что комфортно себя чувствует в новом для себя дивизионе, и в легкий вес вернется только в случае очень хорошего предложения.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Две дырки от бублика": Тактаров о следующем бое Махачева
8 октября, 16:45
 
Единоборства
 
