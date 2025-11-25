https://ria.ru/20251125/lavrov-2057425577.html
Лавров рассказал, как работает пропагандистская машина Запада
Лавров рассказал, как работает пропагандистская машина Запада - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров рассказал, как работает пропагандистская машина Запада
Пропагандистская машина Запада умеет высасывать из пальца антироссийские и русофобские новости, Москва по каждому случаю готова сесть за стол с представителями... РИА Новости, 25.11.2025
Лавров рассказал, как работает пропагандистская машина Запада
Лавров: пропагандистская машина Запада высасывает новости из грязного пальца