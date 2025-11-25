Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал заявления о возможном нападении России на Францию
14:46 25.11.2025
Лавров прокомментировал заявления о возможном нападении России на Францию
Нет ни одного доказательства, что Россия собирается нападать на Францию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.11.2025
в мире
россия
сергей лавров
франция
россия
франция
в мире, россия, сергей лавров, франция
В мире, Россия, Сергей Лавров, Франция
Лавров прокомментировал заявления о возможном нападении России на Францию

Лавров: нет ни одного доказательства, что Россия собирается нападать на Францию

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нет ни одного доказательства, что Россия собирается нападать на Францию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Повторю, нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
Министр отметил, что насколько он понимает, во Франции идет "переналадка" всей экономики: "Заставляют гражданские отрасли работать на военно-промышленный комплекс, недавно читал, что даже систему здравоохранения сейчас "военизируют", готовясь к тому, что придется работать в полевых условиях и спасать французских солдат".
"Вы упомянули французскую цитату, что не надо жалеть своих детей ради свободы. "Свобода, равенство, братство". Думаю, Марианна перевернулась бы. Это, конечно, поразительная история", - заключил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал о работе французских компаний в России
В мире Россия Сергей Лавров Франция
 
 
