Лавров прокомментировал заявления о возможном нападении России на Францию
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нет ни одного доказательства, что Россия собирается нападать на Францию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Повторю, нет ни одного доказательства того, что Россия
собирается нападать на Францию", - сказал Лавров
в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
Министр отметил, что насколько он понимает, во Франции
идет "переналадка" всей экономики: "Заставляют гражданские отрасли работать на военно-промышленный комплекс, недавно читал, что даже систему здравоохранения сейчас "военизируют", готовясь к тому, что придется работать в полевых условиях и спасать французских солдат".
"Вы упомянули французскую цитату, что не надо жалеть своих детей ради свободы. "Свобода, равенство, братство". Думаю, Марианна перевернулась бы. Это, конечно, поразительная история", - заключил Лавров.