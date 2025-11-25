Лавров прокомментировал заявления о возможном нападении России на Францию

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нет ни одного доказательства, что Россия собирается нападать на Францию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы упомянули французскую цитату, что не надо жалеть своих детей ради свободы. "Свобода, равенство, братство". Думаю, Марианна перевернулась бы. Это, конечно, поразительная история", - заключил Лавров.