14:43 25.11.2025
Лавров назвал предпочтительный для России путь урегулирования конфликта
Лавров назвал предпочтительный для России путь урегулирования конфликта
Дипломатическое урегулирование на Украине предпочтительнее для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:43:00+03:00
2025-11-25T14:43:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
сергей лавров
оон
в мире, украина, россия, стамбул, сергей лавров, оон
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Сергей Лавров, ООН
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дипломатическое урегулирование на Украине предпочтительнее для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Слишком много непонятного происходит. То Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. То, его представители заявляют (в том числе заместитель постоянного представителя Украины при ООН), что это исключено. Мне сложно такие спекуляции комментировать. Мы остаемся на позиции, когда, конечно, дипломатическое урегулирование предпочтительно", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу Ассоциации "Франко-российский диалог".
В миреУкраинаРоссияСтамбулСергей ЛавровООН
 
 
