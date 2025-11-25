Рейтинг@Mail.ru
14:42 25.11.2025
Лавров рассказал о работе французских компаний в России
Лавров рассказал о работе французских компаний в России

Лавров рассказал о продолжении работы многих французских предприятий в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог" заявил, что французские предприятия в большом количестве продолжают свою работу в России, а также что он периодически проводит с ними встречи.
«
"Французский бизнес здесь в большом количестве продолжает работать. Надеюсь, я их не выдам, если скажу, что периодически по их просьбе с ними встречаюсь", - заявил он.
Лавров также отметил, что представители французского бизнеса ведут диалог с министерством экономического развития и с министерством финансов России об условиях, на которых они продолжают свою работу в стране.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров прокомментировал заявления о возможном нападении России на Францию
Вчера, 14:38
 
ЭкономикаРоссияСергей ЛавровФранцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
