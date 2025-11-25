https://ria.ru/20251125/lavrov-2057416882.html
Лавров назвал документ G7 о свободном рынке саморазоблачением
Лавров назвал документ G7 о свободном рынке саморазоблачением
Лавров назвал документ G7 о свободном рынке саморазоблачением
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Документ, принятый странами "Группы семи" (страны G7) об отстаивании принципов свободного рынка, в том числе в сфере редкоземельных металлов, – это саморазоблачение, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
"Причиной для того, чтобы они (страны "Группы семи" – ред.) так пафосно и в общем-то правильно высказались, была ситуация с китайскими редкоземельными металлами, которые Китай в ответ на односторонние санкции со стороны США и Евросоюза стал "придерживать" с рынка. И тут же призыв – "давайте по-честному", "свободный рынок" и так далее. Это саморазоблачение", - заявил он.
Глава российского МИД также отметил, что западные страны ведут себя лицемерно и двулично, обращаясь с нормами и правилами свободного рынка, нормами глобализации, когда им нужно наказать кого-то, будь то Россию, Иран или Венесуэлу.
В ноябре главы МИД стран G7 заявили, что на фоне разногласий между США и Китаем не поддерживают создание торговых препятствий, в том числе в сфере критически важных минералов. Страны G7 также договорились предпринимать конкретные шаги совместно с партнёрами для снижения уязвимостей, уменьшения зависимости и укрепления экономической устойчивости и безопасности.