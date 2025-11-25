Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал документ G7 о свободном рынке саморазоблачением - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057416882.html
Лавров назвал документ G7 о свободном рынке саморазоблачением
Лавров назвал документ G7 о свободном рынке саморазоблачением - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров назвал документ G7 о свободном рынке саморазоблачением
Документ, принятый странами "Группы семи" (страны G7) об отстаивании принципов свободного рынка, в том числе в сфере редкоземельных металлов, – это... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:42:00+03:00
2025-11-25T14:42:00+03:00
россия
китай
сша
сергей лавров
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057404329_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_9c96971770713decf5bfb7212a042b82.jpg
https://ria.ru/20251109/rezervy-2053522154.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057404329_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_30a1814b4e2d94135e3dfdfc872a2dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, сша, сергей лавров, g7
Россия, Китай, США, Сергей Лавров, G7
Лавров назвал документ G7 о свободном рынке саморазоблачением

Лавров назвал документ G7 по редкоземельным металлам саморазоблачением

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заявления для прессы после совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заявления для прессы после совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Документ, принятый странами "Группы семи" (страны G7) об отстаивании принципов свободного рынка, в том числе в сфере редкоземельных металлов, – это саморазоблачение, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
"Причиной для того, чтобы они (страны "Группы семи" – ред.) так пафосно и в общем-то правильно высказались, была ситуация с китайскими редкоземельными металлами, которые Китай в ответ на односторонние санкции со стороны США и Евросоюза стал "придерживать" с рынка. И тут же призыв – "давайте по-честному", "свободный рынок" и так далее. Это саморазоблачение", - заявил он.
Глава российского МИД также отметил, что западные страны ведут себя лицемерно и двулично, обращаясь с нормами и правилами свободного рынка, нормами глобализации, когда им нужно наказать кого-то, будь то Россию, Иран или Венесуэлу.
В ноябре главы МИД стран G7 заявили, что на фоне разногласий между США и Китаем не поддерживают создание торговых препятствий, в том числе в сфере критически важных минералов. Страны G7 также договорились предпринимать конкретные шаги совместно с партнёрами для снижения уязвимостей, уменьшения зависимости и укрепления экономической устойчивости и безопасности.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России
9 ноября, 08:00
 
РоссияКитайСШАСергей ЛавровG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала