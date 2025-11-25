https://ria.ru/20251125/lavrov-2057416740.html
Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада
Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада
Западные спецслужбы пытались неоднократно завербовать российских дипломатов, однако их попытки не увенчались особым успехом, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:41:00+03:00
2025-11-25T14:41:00+03:00
2025-11-25T14:41:00+03:00
в мире
россия
швейцария
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057416237.html
россия
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швейцария, сергей лавров
В мире, Россия, Швейцария, Сергей Лавров
Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада
Лавров: западные спецслужбы безуспешно пытались завербовать дипломатов из РФ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Западные спецслужбы пытались неоднократно завербовать российских дипломатов, однако их попытки не увенчались особым успехом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
«
"Специальные службы за океаном и на Европейском континенте неоднократно пытались завербовать наших дипломатов. Есть только один случай, когда эти попытки увенчались успехом. Какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии
куда-то перешел и сейчас канул в небытие, никто о нем не вспоминает", - заявил он.
Глава российского МИД также отметил, что многие не исключали, что кто-то может "убежать" из страны из-за ситуации на международной арене, однако коллектив министерства иностранных дел РФ показал сплоченность, эффективность и нацеленность на результат.
"Всегда чувствуем поддержку нашего президента, который и определяет внешнюю политику, проводимую нами на различных направлениях международной жизни", - подытожил он.