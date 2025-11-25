Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада
14:41 25.11.2025
Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада
Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада
Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада
Западные спецслужбы пытались неоднократно завербовать российских дипломатов, однако их попытки не увенчались особым успехом, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
россия
швейцария
сергей лавров
россия
швейцария
в мире, россия, швейцария, сергей лавров
В мире, Россия, Швейцария, Сергей Лавров
Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада

Лавров: западные спецслужбы безуспешно пытались завербовать дипломатов из РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Западные спецслужбы пытались неоднократно завербовать российских дипломатов, однако их попытки не увенчались особым успехом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
"Специальные службы за океаном и на Европейском континенте неоднократно пытались завербовать наших дипломатов. Есть только один случай, когда эти попытки увенчались успехом. Какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии куда-то перешел и сейчас канул в небытие, никто о нем не вспоминает", - заявил он.
Глава российского МИД также отметил, что многие не исключали, что кто-то может "убежать" из страны из-за ситуации на международной арене, однако коллектив министерства иностранных дел РФ показал сплоченность, эффективность и нацеленность на результат.
"Всегда чувствуем поддержку нашего президента, который и определяет внешнюю политику, проводимую нами на различных направлениях международной жизни", - подытожил он.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россия подумает, о чем говорить с Западом, заявил Лавров
