Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов агентами Запада

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Западные спецслужбы пытались неоднократно завербовать российских дипломатов, однако их попытки не увенчались особым успехом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".

Глава российского МИД также отметил, что многие не исключали, что кто-то может "убежать" из страны из-за ситуации на международной арене, однако коллектив министерства иностранных дел РФ показал сплоченность, эффективность и нацеленность на результат.