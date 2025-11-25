Рейтинг@Mail.ru
Позицию Европы по Украине никто не слушает, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
14:41 25.11.2025
Позицию Европы по Украине никто не слушает, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позицию Европы по украинскому кризису никто не слушает. РИА Новости, 25.11.2025
Позицию Европы по Украине никто не слушает, заявил Лавров

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг ЕС
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позицию Европы по украинскому кризису никто не слушает.
"Европа больше зависит от США в плане безопасности и с точки зрения перспектив своей внешнеполитической линии. В данном случае – линии Европы в отношении Украины. Её никто не слушает, потому что Европа и европейские элиты поставили на кон свою убежденность, что они смогут руками и телами нацистского режима в Киеве нанести России "стратегическое поражение", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу Ассоциации "Франко-российский диалог".
