Позицию Европы по Украине никто не слушает, заявил Лавров
Позицию Европы по Украине никто не слушает, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Позицию Европы по Украине никто не слушает, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позицию Европы по украинскому кризису никто не слушает. РИА Новости, 25.11.2025
Позицию Европы по Украине никто не слушает, заявил Лавров
Лавров заявил, что позицию Европы по украинскому кризису никто не слушает