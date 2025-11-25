Рейтинг@Mail.ru
Лавров поделился, как страны БРИКС отнесутся к приглашению Франции - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057416378.html
Лавров поделился, как страны БРИКС отнесутся к приглашению Франции
Лавров поделился, как страны БРИКС отнесутся к приглашению Франции - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров поделился, как страны БРИКС отнесутся к приглашению Франции
Большинство стран БРИКС не будут рады видеть Францию в составе организации, учитывая ее позиции, которые она занимает в мировой экономике, политике, финансах,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:41:00+03:00
2025-11-25T14:41:00+03:00
в мире
франция
россия
нато
эммануэль макрон
сергей лавров
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148934/93/1489349366_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_16bc4ba563f77c5f2288722e9cc74c20.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057400635.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148934/93/1489349366_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6f37e4d7323b611d9d7d03b949b558c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, нато, эммануэль макрон, сергей лавров, брикс
В мире, Франция, Россия, НАТО, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров поделился, как страны БРИКС отнесутся к приглашению Франции

Лавров: большинство стран БРИКС не будут рады видеть Францию в организации

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство стран БРИКС не будут рады видеть Францию в составе организации, учитывая ее позиции, которые она занимает в мировой экономике, политике, финансах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".
"Не думаю, что в БРИКС существует консенсус или что даже большинство членов объединения будут рады видеть Францию с теми позициями, которые она занимает в мировой экономике, политике, финансах. Нет, мне кажется, место этой страны в НАТО и Евросоюзе, что сейчас уже мало отличается одно от другого", - заявил он.
Лавров также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже где-то заявлял, что поедет и будет участвовать в БРИКС, однако официального приглашения никто из стран-членов ему не отправлял.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом США
Вчера, 13:51
 
В миреФранцияРоссияНАТОЭммануэль МакронСергей ЛавровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала