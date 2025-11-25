Лавров поделился, как страны БРИКС отнесутся к приглашению Франции

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство стран БРИКС не будут рады видеть Францию в составе организации, учитывая ее позиции, которые она занимает в мировой экономике, политике, финансах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог".