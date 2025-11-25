Лавров прокомментировал сообщения о встрече России и США в Абу-Даби

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты предпочитают делать свою работу профессионально, а не заниматься спекуляциями и слухами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о якобы встрече представителей России и США в Абу-Даби.