Лавров прокомментировал сообщения о встрече России и США в Абу-Даби

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты предпочитают делать свою работу профессионально, а не заниматься спекуляциями и слухами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о якобы встрече представителей России и США в Абу-Даби.
"У нас постоянно действующие каналы общения с американцами... Мы этого не скрываем, но наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек", - заявил Лавров на своей совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Максим Рыженковым, отвечая на просьбу журналистов подтвердить сообщения о переговорах в ОАЭ.
По словам Лаврова, те, кто представляет дипломатию и политику в Европе, занимаются ровно противоположным.
"И цель вот этих сливов, постоянных спекуляций, распространения слухов, только одна. В данном случае эта цель заключается в том, чтобы подорвать инициативу Дональда Трампа в той части, которая воспроизводит достигнутые в Анкоридже понимания. Они особо этого не скрывают, почитайте Мерца, Макрона и прочих деятелей, включая брюссельскую бюрократию", - отметил Лавров.