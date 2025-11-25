Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал сообщения о встрече России и США в Абу-Даби - РИА Новости, 25.11.2025
13:46 25.11.2025
Лавров прокомментировал сообщения о встрече России и США в Абу-Даби
Лавров прокомментировал сообщения о встрече России и США в Абу-Даби
в мире
россия
сша
абу-даби
сергей лавров
максим рыженков
дональд трамп
РИА Новости
2025
в мире, россия, сша, абу-даби, сергей лавров, максим рыженков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Абу-Даби, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Дональд Трамп
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты предпочитают делать свою работу профессионально, а не заниматься спекуляциями и слухами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о якобы встрече представителей России и США в Абу-Даби.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что министр армии США Дэниел Дрисколл якобы встретился в Абу-Даби с российскими чиновниками в понедельник, планирует продолжить переговоры во вторник.
"У нас постоянно действующие каналы общения с американцами... Мы этого не скрываем, но наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек", - заявил Лавров на своей совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Максим Рыженковым, отвечая на просьбу журналистов подтвердить сообщения о переговорах в ОАЭ.
По словам Лаврова, те, кто представляет дипломатию и политику в Европе, занимаются ровно противоположным.
"И цель вот этих сливов, постоянных спекуляций, распространения слухов, только одна. В данном случае эта цель заключается в том, чтобы подорвать инициативу Дональда Трампа в той части, которая воспроизводит достигнутые в Анкоридже понимания. Они особо этого не скрывают, почитайте Мерца, Макрона и прочих деятелей, включая брюссельскую бюрократию", - отметил Лавров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Текст американского плана по Украине изменился, заявил Песков
© 2025 МИА «Россия сегодня»
