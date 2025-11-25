Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 25.11.2025 (обновлено: 13:46 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057399561.html
ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров
ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров
Запад полностью приватизировал ОБСЕ, она перестала играть свою изначальную роль, а Мюнхенская конференция по безопасности себя дискредитировала, заявил министр... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:45:00+03:00
2025-11-25T13:46:00+03:00
в мире
россия
мюнхен
белоруссия
сергей лавров
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148829/60/1488296010_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_aab3d64f6374bb2aba32fa3c457ab55b.jpg
https://ria.ru/20251104/kipr-2052774737.html
россия
мюнхен
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148829/60/1488296010_181:0:2808:1970_1920x0_80_0_0_98baebd2287ea16a7983b0e08d927283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мюнхен, белоруссия, сергей лавров, обсе
В мире, Россия, Мюнхен, Белоруссия, Сергей Лавров, ОБСЕ
ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров

Лавров: ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль

© РИА Новости / Michaela RehleСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Michaela Rehle
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запад полностью приватизировал ОБСЕ, она перестала играть свою изначальную роль, а Мюнхенская конференция по безопасности себя дискредитировала, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вы Мюнхенскую конференцию (по безопасности - ред.) упомянули в вопросе. Мюнхен себя дискредитировал полностью, в том числе стараниями своего руководства, они перестали приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения... Они (Запад - ред.) хотят опять восстанавливать отношения в рамках контролируемых ими структур. Это прежде всего ОБСЕ, которую они полностью приватизировали, которая перестала играть свою изначальную роль", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии.
Никос Христодулидис - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Президент Кипра предложил создать аналог НАТО или ОБСЕ на Ближнем Востоке
4 ноября, 14:35
 
В миреРоссияМюнхенБелоруссияСергей ЛавровОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала