ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров
ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров
Запад полностью приватизировал ОБСЕ, она перестала играть свою изначальную роль, а Мюнхенская конференция по безопасности себя дискредитировала, заявил министр... РИА Новости, 25.11.2025
ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль, заявил Лавров
Лавров: ОБСЕ перестала играть свою изначальную роль