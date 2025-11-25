Лавров: Россия рассчитывает получить информацию о встречах США с Украиной

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что США проинформируют ее об итогах переговоров с Украиной и европейскими представителями, также надеется, что это произойдет в обозримой перспективе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.