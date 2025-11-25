Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия рассчитывает получить информацию о встречах США с Украиной - РИА Новости, 25.11.2025
13:39 25.11.2025 (обновлено: 13:40 25.11.2025)
Лавров: Россия рассчитывает получить информацию о встречах США с Украиной
Лавров: Россия рассчитывает получить информацию о встречах США с Украиной
Лавров: Россия рассчитывает получить информацию о встречах США с Украиной

Лавров: РФ рассчитывает получить информацию об итогах переговоров США с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что США проинформируют ее об итогах переговоров с Украиной и европейскими представителями, также надеется, что это произойдет в обозримой перспективе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что, когда США сочтут свои консультации с украинским режимом и с европейцами завершенными, они нас проинформируют. Надеемся, что это будет в обозримой перспективе в ближайшее время", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам коллегии МИД РФ и Белоруссии.
Заседание коллегий МИД проводят в Москве Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал, на чем основан план Трампа по Украине
Вчера, 13:01
